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FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift hücre evinde yakalandı

18 Aralık 2018 Salı 10:51
FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift hücre evinde yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift, örgütün hücre evinde yakalandı.

Niğde ve Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan E.U. ve eşi Ö.U'nun, Niğde'de örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evinde saklandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürülen ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen çifti, saklandıkları hücre evinde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:51
  1. çift
  2. eski öğretmen
  3. FETÖ
  4. Niğde

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