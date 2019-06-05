FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı
BURDUR (İHA) – FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, bayram ziyareti için geldiği Burdur’da yakalandı.05 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
BURDUR (İHA) – FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, bayram ziyareti için geldiği Burdur’da yakalandı.
Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafındanFETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla2017 yılından buyana hakkında yakalamam kararı bulunan avukat Tarık A., bayram ziyareti için Burdur’da jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarık A., ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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