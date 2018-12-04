FETÖ şüphelisi askerlere Digitürk ve ankesör soruşturmasında 16 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün talimatının ardından Digitürk'ten ayrılan ve ankesör-sabit hatlardan iletişim kurduklarının tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, geçen hafta gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 16 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları, diğer şüphelileri ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 16 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verirken, diğer şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, FETÖ'nün basın yapılanmasında yer alan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV'nin Digitürk platformundan çıkarılması nedeniyle örgüt elebaşının talimatıyla platformdan ayrılış nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtları bulunduğu belirtildi.

İncelenen söz konusu ses kayıtlarında ve dilekçelerde, şüphelilerin örgüt propagandası yaparak FETÖ'ye müzahir kanalların platformdan çıkarıldığı için ayrılmak istediklerini belirttikleri kaydedildi. Ayrıca tüm şüphelilerin örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen hafta düzenlenen operasyonda, 4'ü emekli albay, 1'i emekli yarbay, biri muvazzaf 2'si binbaşı, 1 yüzbaşı, 10'nu muvazzaf 20 astsubay, 2'si muvazzaf 5 uzman çavuş olmak üzere, toplam 14'ü muvazzaf, 3 ihraç 16'sı emekli 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.