FETÖ şüphelisi adliyeye girerken kameralara dil çıkardı Bursa merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9’u gözaltına alınan muvazzaf 25 kişi mahkemeye sevk edildi.

Bursa merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9’u gözaltına alınan muvazzaf 25 kişi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin adliyeye çıkarıldıkları sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye dil çıkarması ise pes dedirtti.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde; Bursa’daki büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen; 9’u muvazzaf toplam 25 şüpheli olduğu belirlendi. Ekipler şüphelileri yakalamak için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gözaltı kararı aldı. Kararın ardından TEM ve istihbarat polisi, Bursa merkezli, Eskişehir, Çanakkale, Şırnak, Çankırı, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Afyonkarahisar, Karaman, Kocaeli, Çorum, Tekirdağ, Kayseri’de operasyon başlattı. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken kendilerinden görüntü almak isteyen gazetecilere değişik tepkiler verdiler. Şüphelilerden birinin ise kameralara bakarak dil çıkarması pes dedirtti. Zanlıların savcılık sorgusu devam ediyor.

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