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FETÖ şüphelisi 5 rütbeli asker mahkeme tarafından tutuklandı

Kayseri'de 2 gün önce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 5 asker, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

26 Ekim 2018 Cuma 11:56
FETÖ şüphelisi 5 rütbeli asker mahkeme tarafından tutuklandı

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon yapıldı.

Tutuklandılar

Mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlenen 8 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarıldı. 5 asker, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:56
  1. FETÖ
  2. asker

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