FETÖ şüphelisi 5 rütbeli asker mahkeme tarafından tutuklandı

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon yapıldı.

Tutuklandılar

Mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlenen 8 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarıldı. 5 asker, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.