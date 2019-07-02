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FETÖ şüphelisi 42 şüpheliden 2’si Eskişehir’de yakalandı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 28’i muvazzaf 42 şüpheliden 2’si Eskişehir’de yakalandı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:42
FETÖ şüphelisi 42 şüpheliden 2’si Eskişehir’de yakalandı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 28’i muvazzaf 42 şüpheliden 2’si Eskişehir’de yakalandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir merkezli 18 ilde FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamınad haklarında yakalama kararı verilen 42 şüpheliden 2’sinin Eskişehir’de bulunduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen 2 uzman çavuş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin akabinde soruşturmanın sürdüğü İzmir’e gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:42
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