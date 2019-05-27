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FETÖ şüphelisi 40 askerden 17’si tutuklandı

Bursa TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarıyla FETÖ bağlantılı oldukları tespit edilen 40 şüpheli askerden 17’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 23 tanesi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:03
FETÖ şüphelisi 40 askerden 17’si tutuklandı

Bursa TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarıyla FETÖ bağlantılı oldukları tespit edilen 40 şüpheli askerden 17’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 23 tanesi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25’i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 1 uzman çavuş toplam 49 şüpheli tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından şüpheliler hakkında gözaltı kararı alan TEM ve İstihbarat ekipleri, şüphelilerin yakalanması için merkez Bursa olmak üzere Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep’te şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 40 sanılan 17’si tutuklanırken 23’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:03
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