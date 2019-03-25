FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adana ve Şanlıurfa cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde 2’si muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde saklandıkları eve düzenlenen operasyon ile yakalanırlarsa gözaltına alınan zanlıların, haklarında yapılan işlemlerin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği bildirildi.

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