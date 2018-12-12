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FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 41 asker şüpheliden 22'sinin tutuklanmasına karar verildi- Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 14 şahsın da bulunduğu 19 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:11
FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla irtibat sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 41 şüpheliden, aralarında subayların da bulunduğu 22 muvazzaf askerin tutuklanmasına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş 41 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, etkin pişmanlıktan yararlanan 14 şüphelinin de aralarında bulunduğu 17 kişiyi adli kontrol talebiyle, diğer 24 şüpheliyi ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 22'sinin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, adli kontrol talebiyle sevk edilen 17 şüpheli hakkında ise savcılığın istemini kabul ederek, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı tespit edilenlere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda aktif görevli olan 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker, gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:11
  1. FETÖ

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