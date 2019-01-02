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FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları şüphesiyle Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan, TSK'dan ihraç edilen ve adı "Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi"nde bulunan kurmay albay tutuklandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:18
FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları şüphesiyle Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan, TSK'dan ihraç edilen ve adı "Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi"nde bulunan kurmay albay tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan, adı "Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi"nde yer alan kurmay albay Hakan Y, binbaşı Mehmet A. ile firari albay İlker A'nın eşi Ayşegül A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden kurmay albay Hakan Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilen binbaşı Mehmet A. ile firari albay İlker A'nın eşi Ayşegül A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:18
  1. FETÖ
  2. örgüt
  3. tutuklu
  4. YUNANİSTAN

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