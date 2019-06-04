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FETÖ şüphelilerinin tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden işlemleri tamamlanan 9 kişi daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

04 Haziran 2019 Salı 23:54
FETÖ şüphelilerinin tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da yakalanan 17 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.Ö, S.G, F.B, A.K, H.D, A.D, A.S.T. ve Ö.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen iki şüpheliden H.B. de işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

- Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlenmişti. Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilmiş, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görülmüştü.

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, M.D, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, H.D. ve Ö.Ö'nün TSK'den, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlenmişti. Şüphelilerden A.D'nin ise mühendis olduğu tespit edilmişti.

İhraç doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. tutuklanmış, kaçışı organize ettiği öne sürülen dört şüpheliden D.A. ve K.S'nin gözaltına alındığı, E.D. ve D.S'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 23:54
  1. ayvalık 9 fetöcü
  2. Balıkesir
  3. tutuklandı

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