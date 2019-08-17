FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı Muğla'da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle 6'sı aranan 9 kişi, deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6'sı aranan 9 kişi, deniz yoluyla yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ve Bodrum Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 6'sı FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle aranan, 3'ü FETÖ/PYD üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edilen 9 kişinin, Gümbet Mahallesi'nden 8 metrelik fiber tekneyle çıkış yaptığı ihbarını almasıyla harekete geçti. Aralarında öğretmen, mali müşavir, bilgisayar mühendisi, doçent ve sağlık personeli olan biri kadın 9 şüpheli, Yunanistan'a gitmek üzereyken Bodrum açıklarında yakalandı. Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.