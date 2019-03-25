FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı25 Mart 2019 Pazartesi 16:09
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişilik grubu tespit etti.
İncelemede yakalananların "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında soruşturma yürütülen meslekten ihraç edilen eski polis memuru A.K. (27), N.K. (27), S.K. (25), R.Ç. (32) ve S.D. (27) olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve R.Ç. tutuklandı.
Diğer zanlıların gözaltı işlemi sürüyor.
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