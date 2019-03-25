FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı. Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişilik grubu tespit etti. İncelemede yakalananların "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında soruşturma yürütülen meslekten ihraç edilen eski polis memuru A.K. (27), N.K. (27), S.K. (25), R.Ç. (32) ve S.D. (27) olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve R.Ç. tutuklandı. Diğer zanlıların gözaltı işlemi sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.