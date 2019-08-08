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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alındı

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:01
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çataltepe Mahallesi'nde Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri yasak bölgede 2 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.H.B. ve R.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:01
  1. çataltepe
  2. Enez
  3. FETÖ
  4. jandarma

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