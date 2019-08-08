FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çataltepe Mahallesi'nde Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri yasak bölgede 2 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.H.B. ve R.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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