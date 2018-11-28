FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 27 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: AA