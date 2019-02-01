FETÖ soruşturmasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

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