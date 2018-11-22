FETÖ soruşturmasında 3 eski futbolcu hakkında takipsizlik

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla haklarında tahkikat yürütülen Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik eski futbolcular Hakan Ünsal, Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılığın 19 Ekim 2018 tarihinde verdiği takipsizlik kararında, örgüt soruşturması kapsamında ''Zaman'' kod adlı gizli tanığın ''Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu'' iddia etmesi üzerine soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Öncelikle gizli tanığın beyanlarında geçen hususların kamuoyunca çok uzun yıllar önce bilindiği, bu hususlara ilişkin ulusal basında videolar yayınlandığı, bu haberlerin yapıldığı tarih itibarıyla FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği anlatılan kararda, şüpheliler hakkında örgüte üye olup olmadığına dair araştırmanın yapıldığı belirtilerek, gelen cevabi yazılara yer verildi.

Kararda, Ertuğrul Sağlam, Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığı, örgüte müzahir dernek, vakıf veya sendikalara üyeliklerinin bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, Bank Asya'da hesaplarının bulunmadığı, yine örgüte müzahir kurum, kuruluş ve firmalarda SGK kaydının bulunmadığı vurgulandı.

Şüpheli Hakan Ünsal'ın 2009 yılında 1 kez örgüt yöneticisi Alaattin Kaya ile telefonla görüştüğü, şüpheli Ertuğrul Sağlam'ın ise 2010-2011 yıllarında 13 kez telefon görüşmesi ve mesajlaşmasının bulunduğu belirtilen kararda, şüpheliler hakkında şu tespit yapıldı:

''2013 yılı öncesinde olmak üzere örgütün dini sohbet toplantılarına katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin, şüphelilerin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu halde şüphelilerin terör örgütüne organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren örgütsel tabirle 'şakirtlik' denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediklerine dair delil elde edilememiştir.''

Kararda, bu nedenlerle şüpheliler hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına hükmedildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da takipsizlik kararı verilmişti.



