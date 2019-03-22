FETÖ soruşturmasında 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Bşsavcılığı’nca ‘hücresel hakim ve savcı çalışma evleri’ oluşturdukları tespit edilen 126FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. 37 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ üyelerini yargı organlarına yerleştirebilmek için ‘hücresel hakim ve savcı çalışma evleri’ oluşturdukları tespit edilen yürütülen soruşturmada 37 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, İstanbul ve Ankara’da yargı organlarına yerleştirebilmek için ‘hücresel hakim ve savcı çalışma evleri’ kurarak sınavı kazanan hakim savcı aday adaylarının ‘mülakat evleri’ adı verilen evlere yönlendirildikleri ve devamında da mesleğe örgüt tarafından sızdırılmaya çalışıldıkları tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen savcılık kimlikleri belirlenen 108’i avukat 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verilen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 37 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.