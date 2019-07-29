FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi
29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:51
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