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FETÖ sorumlusu Etem Taş’a 11 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ’nün Marmara bölgesi sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Etem Taş, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:55
FETÖ sorumlusu Etem Taş’a 11 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ’nün Marmara bölgesi sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Etem Taş, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 14 ilden sorumlu Marmara bölgesi sorumlusu Etem Taş’ın ‘Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Etem Taş ile avukatı hazır bulundu.


Tutuklu sanık Etem Taş ile avukatı, Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan mütalaaya yönelik savunmalarını yaparak, beraat talebinde bulundu.


Sanık Taş’ın savunmasının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.


Mahkeme, sanık Etem Taş’ın, ‘Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme’ suçundan cezalandırılması istense de sanığın eylemlerinin ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçunu kapsadığını kaydetti. Heyet, bu nedenle sanık Taş’ı örgüt üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.


Sanığın yaşını ve sağlık durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, Taş’ın yurt dışına çıkış yasağı koyulması şartıyla adli kontrol tedbiri altında tahliyesine karar verdi.



İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Nisan 2018 tarihinde Üsküdar’da yakalanan Etem Taş’ın ‘İstanbul Anadolu Yakası Buyuksehir sorumlusu’ olduğu, tayine tabi olarak, ‘Gaziantep Diyarbakır Bölge Temsilcisi’, 2016 yılının başlarından itibaren de görevi eski Marmara sorumlusu Sadık Kesmeci’den alarak Marmara sorumlusu olduğuna yer verildi.


İddianamede, ByLock kullanıcısı sanığın, ‘Yüceler Şurası Mollalar Grubu’nda ‘Marmara Bölge Sorumlusu’ olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılarak, sanığın ayrıca Bank Asya’da kaydının da bulunduğu anlatılarak, elde edilen deliller ışığında sanık Taş’ın ‘Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme’ suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:55
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