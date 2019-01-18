FETÖ savunucusu Sözcü yazarları hesap veriyor!

FETÖ’nün ekonomiyi hedef aldığı 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’yü savunan yazılar yazan Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, yazar Necati Doğru, gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin katıldı. Gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan'ın da Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı. Duruşmayı, Gürsel Tekin ve Muharrem Erkek'in de aralarında bulunduğu bazı CHP milletvekilleri de izledi.

Çölaşan suçlamaları kabul etmedi

Duruşmada ilk olarak SEGBİS ile bağlantı sağlanan sanık Emin Çölaşan savunma yaptı. FETÖ ile hayatı boyunca uzaktan yakından ilgisinin olmadığını söyleyen Çölaşan, "42 yıllık gazeteciyim. Onlar hakkında yüzlerce yazı yazdım. Beni defalarca mahkemeye verdiler. FETÖ'cü olarak karşınızda olmak rencide edici. Reddediyorum." dedi.

Yazdığı yazılardan üçünün soruşturma konusu olduğunu, iki yazısıyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini ve bir yazısı nedeniyle bu davanın açıldığını aktaran Çölaşan, yazısının binlerce yazı içinden cımbızla çekildiğini, cezaevinden Mayıs 2017'de mektup gönderen bir kadınla ilgili olduğunu ve kadının çocuklarından koparılmış olmasını eleştirdiğini ifade etti.

Duruşma, sanıklardan Metin Yılmaz'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

Karahasanoğlu, Çölaşan'ın ipliğini pazara çıkarmıştı

Akit TV’de, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Çölaşan’ın hem 17-25 Aralık darbe girişiminden, hem de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’yü savunma mahiyetinde sözleri olduğuna dikkat çekerek şunları söylemişti;

"17-25 Aralık’tan sonra sayısız yazısı vardır. Hatta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile kısmen savunma mahiyetinde, o ‘Cemaati savunma günü bugün’ diye yazdığı yazı, veyahut da HDP’ye oy verilmesini istediği yazılar 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonrasında dahi söz konusu olmuştur. Bugün dahi, Güneydoğu’da HDP’ye oy verilmesi, ‘Aman sakın ha, AK Partililer orada belediye kazanmasın’ şeklinde sözlere sahip bir Emin Çölaşan profili var karşımızda. Dolayısıyla ben bu noktada Fuat Uğur’a haklılık veriyorum, gerçekten bir dönüm noktası olan 17-25 Aralık’tan sonraki bizim için önemlidir."

"Emin Çölaşan da yazmış, geçen gün hatırlatıyordu" diyen Karahasanoğlu, “E peki, sen 1999’da görmüşsün, diyelim ki biz göremedik, peki 99’da gördüğün o hain devlet yapılanmasını, nasıl ‘Cemaati savunma günü bugün’ diyerek te’vil edebiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Nasıl bunu izah edebiliyorsun, ‘Çık karşımıza anlat’ derim.” diye konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 5 sanığın ''FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Sözcü gazetesinin, özellikle FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılmasından sonra ve bugüne kadar ilerleyen süreçte, örgüt amaçları ve stratejisi çerçevesinde faaliyete giriştiği, buna yönelik eylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı öne sürülüyor.