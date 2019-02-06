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FETÖ sanıklarının duruşmayı uzatma taktiği tutmadı

Yargıtay 9. Ceza Dairesince bazı eski yüksek yargı üyelerinin FETÖ üyeliğinden yargılandığı davalarda sona gelindi ancak bazı karar duruşmalarına sanık avukatları mazeret bildirerek katılmadı - Avukatların bu tavrı yargılamayı uzatma taktiği olarak algılanırken mahkeme heyeti, yargılamanın uzamasını engellemek için duruşmayı bir gün sonrasına bıraktı

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
FETÖ sanıklarının duruşmayı uzatma taktiği tutmadı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalarda, bazı sanık avukatlarının özellikle karar duruşmalarına katılmaması yargılamayı uzatma taktiği olarak değerlendirildi.

Meslekten ihraç edilen eski yüksek yargıçların yargılanmalarına, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince devam ediliyor.

Yargılamalarda, esas hakkındaki mütalaanın açıklanmasının ardından sanık ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre veriliyor ve savunmaların tamamlanması sonrası heyet tarafından karar açıklanıyor.

Ancak son günlerde karar duruşmalarına bazı sanık avukatları mazeret bildirerek katılmadı. Avukatların bu tavrı yargılamayı uzatma taktiği olarak algılanırken mahkeme heyeti, yargılamanın uzamasını engellemek için duruşmayı bir gün sonrasına bıraktı.

- Kütük'ün davasında karar açıklanacaktı

Bu kapsamdaki son duruşma, Yargıtay Ceza Genel Kurulu salonunda görüldü.

Duruşmada, tutuklu sanık eski Yargıtay Üyesi Ahmet Kütük hakim karşısına çıktı.

Heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, sanık avukatının bir günlük sağlık raporu aldığını ve mazereti nedeniyle duruşmaya katılmadığını açıkladı.

Başkan Dağ, sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için bir önceki celse süre verildiğini hatırlatarak söz verdi. Sanık Kütük, savunmasını avukatının katıldığı duruşmada yapmak istediğini belirterek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Dağ, sanık avukatının üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle bir günlük rapor alması nedeniyle duruşmayı yarına bıraktıklarını bildirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Davada sona gelinmişti

Örgütün Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden eski üye Ahmet Kütük'ün yargılandığı davanın son duruşmasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verilmiş ve terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Bir önceki duruşmada sanık Kütük ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre verilmesini istemişti.

Esas hakkındaki savunmaların tamamlanmasının ardından heyetin bugün Kütük ile ilgili kararını açıklaması bekleniyordu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
  1. FETÖ
  2. sanık ahmet kütük
  3. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  4. Yüksek Yargı

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