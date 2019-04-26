FETÖ sanıklarına hapis cezası Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 14 sanıktan 7'sine 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi- 7 tutuksuz sanık ise beraat etti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahim Çağlar, Ali Safa Kılca, Halil İbrahim Küçük, Muhammet Sezer ve Selahattin Öneryıldız ile tutuksuz 9 sanık ve avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Halil İbrahim Küçük ve Muhammet Sezer'i sekizer yıl dokuzar ay, Abdurrahim Çağlar ile Selahattin Öneryıldız'ı yedişer yıl altışar ay, Ali Safa Kılca ile tutuksuz yargılanan Karam Orujlu ve Bülent Aksoy'u ise altışar yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan 7 sanık ise beraat etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.