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FETÖ sanıkları yargıya hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin ekimde yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 29 davaya bakılacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
FETÖ sanıkları yargıya hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Ekim ayında 10 ilde, sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 29 dava görülecek. Bu davalarda bin 780 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 4 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 25 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 903, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 877 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya 1 Ekim'de devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

İstanbul'da 9 Ekim'de ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davaya bakılacak.

Ekim ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

1 Ekim

Dava adı: Akıncı Üssü davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-11 Ekim

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davası (243 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-31 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: Akfa Holding'in FETÖ davası (84 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi (Bakırköy Adliyesi)

Tarih: 1-3 Ekim

Saat: 10.00

2 Ekim

Dava adı: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'ün yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Ekim

Saat: 10.00

3 Ekim

Dava adı: Eski kaymakam Özkan'ın FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Ekim

Saat: 11.30 

Dava adı: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası (20 sanıklı)

Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09.00

Dava adı: Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası (27 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09.50

7 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (86 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 7-18 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası (2 sanıklı)

Yer: İzmir 15.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Ekim 2019

Saat: 10.00

8 Ekim

Dava adı: Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın FETÖ çağrışımı davası (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Ekim

Saat: 10.00

9 Ekim

Dava adı: Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 9-11 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ üyelerinin "ankesör" davası (25 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ekim

Saat: 10.00

10 Ekim

Dava adı: Büyükelçi Karlov suikastı davası (28)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Ekim

Saat: 09.00

Dava adı: FETÖ'cü Enes Kanter'in babasının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Ekim

Saat: 10.00 

11 Ekim

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (33 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10.00

14 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün "VIP dinleme" davası (210 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14-18 Ekim

Saat: 09.00

Dava adı: Koza-İpek Holding davası (20 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14-17 Ekim

Saat: 09.00

15 Ekim

Dava adı: "Kaset komplosu" davası (171)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15-17 Ekim

Saat: 09.00

21 Ekim

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21-31 Ekim

Saat: 09.30

22 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası (21 sanıklı)

Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Ekim

Saat: 09.00

Dava adı: Eski Bursa Valisi Harput ve 47 sanığın yeniden yargılanması (48 sanıklı)

Yer: Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi

Tarih: 22 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: Tarihçi yazar Talha Uğurluel'in FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Ekim

Saat: 10.00 

Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Ekim

Saat: 09.00

24 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün futbol yapılanması davası (6 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Ekim

Saat: 10.00

25 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün izinsiz dinleme davası (13 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Ekim

Saat: 10.00

28 Ekim

Dava adı: Sözcü Gazetesi çalışanlarının FETÖ davası (9 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Ekim

Saat: 10.00

30 Ekim

Dava adı: KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 2. dava (50 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30-31 Ekim

Saat: 09.00

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
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