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"FETÖ sanıkları gerçekler ortaya çıkınca delillere suç buluyor"

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, bazı sanıkların kamera kayıtlarındaki saatlerde uyumsuzluk olduğu, usule uygun şekilde yedeklenmediği ve görüntülere sonradan eklemeler yapılmış olabileceğine dair ifadeleri üzerine tutuklu sanıklardan Erdal Yetim söz alarak, kayıtlarda bir uyumsuzluk olmadığını belirtti- Sanık Erdal Yetim:- "Burada bazı sanıklar çıkıyor ve kamera kayıtlarında uyumsuzluk olduğunu söylüyor. Avukatımla konuştum, diğer davalarda da sanıkların benzer savunmalar yaptığını söylüyor. Ne zaman deliller ortaya dökülmeye, gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor, belge ve delillere suç buluyorlar"

07 Şubat 2019 Perşembe 19:29
"FETÖ sanıkları gerçekler ortaya çıkınca delillere suç buluyor"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tümen içindeki kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişilerce hazırlanan raporlara dair sanıkların beyanlarının alındığı duruşmada, bazı sanıklar, kayıtlardaki saatlerde uyumsuzluk olduğu, kayıtların usule uygun şekilde yedeklenmediği ve görüntülere sonradan eklemeler yapılmış olabileceği iddiasında bulundu.

Söz konusu ifadeler üzerine söz alan tutuklu sanıklardan Erdal Yetim, "Kamera saatlerinde herhangi bir uyumsuzluk yok." açıklamasını yaptı.

Bazı sanıkların gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını belirten Yetim, "Başkanım, burada bazı sanıklar çıkıyor ve kamera kayıtlarında uyumsuzluk olduğunu söylüyor. Avukatımla konuştum, diğer davalarda da sanıkların benzer savunmalar yaptığını söylüyor. Ne zaman deliller ortaya dökülmeye, gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor, belge ve delillere suç buluyorlar." diye konuştu.

Yetim, olay günü kayıtta olan farklı kameralar ile sanıkların cep telefonu HTS kayıtlarının eşleştirildiğinde, görüntü kayıtlarıyla sanıkların bulundukları yerlerin örtüştüğünün anlaşılacağını ifade etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 19:29
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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