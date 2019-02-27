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FETÖ sanığının cezasında "etkin pişmanlık" indirimi

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:01
FETÖ sanığının cezasında "etkin pişmanlık" indirimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.G, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Sanık H.G. savunmasında, üniversite yıllarında örgüt evinde kaldığını ve ByLock kullandığını kabul ederek pişman olduğunu kaydetti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütte ilgilendiği kişilerin ismini verdiğini belirterek, verilecek cezada indirim yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:01
  1. Bylock
  2. Etkin pişmanlık indirimi
  3. FETÖ/PDY
  4. Gaziantep

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