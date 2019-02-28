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FETÖ sanığından "Sohbetlere devlet yurdundan öğrenci götürüyorduk" itirafı

Eskişehir'de terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, ilk duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itiraflarda bulundu- Tutuksuz sanık Tuğba A:- "Yurtta kaldığım dönemlerde bu yapıya ait evlerde sohbetler oluyordu. Genelde cuma günleri yapılıyordu"- "Ben ikinci yıl devlet yurdunda kalmaya başladım. Devlet yurdundan öğrencileri sohbete getirmemiz isteniyordu. Ben de yurttaki arkadaşlarımı bu sohbetlere götürdüm"

28 Şubat 2019 Perşembe 13:25
FETÖ sanığından "Sohbetlere devlet yurdundan öğrenci götürüyorduk" itirafı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten sanık, "Devlet yurdundan öğrencileri sohbete getirmemiz isteniyordu. Ben de yurttaki arkadaşlarımı bu sohbetlere götürdüm." itirafında bulundu.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Tuğba A. ve avukatı katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, 2012-2013 akademik yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenime başladığını, ilk senesinde FETÖ'ye ait bir evde, ikinci sınıftan itibaren ise devlet yurdunda kaldığını söyledi.

"ByLock" programını telefonuna sohbetler için gittiği evlerde tanıştığı bir arkadaşının yüklediğini ileri süren Tuğba A, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Yurtta kaldığım dönemlerde bu yapıya ait evlerde sohbetler oluyordu. Genelde cuma günleri yapılıyordu. Evler genelde üniversiteye yakın yerlerde seçiliyordu. Benim telefonuma ByLock'u arkadaşım Ayşe H.K. yükledi. Ben ikinci yıl devlet yurdunda kalmaya başladım. Devlet yurdundan öğrencileri sohbete getirmemiz isteniyordu. ByLock programından Ayşe H.K, bana devlet yurdundan arkadaşlarımı da sohbete getirmemi söylüyordu. Ben de yurttaki arkadaşlarımı bu sohbetlere götürdüm. Bu yapının terör örgütü olduğunu bilmiyordum."

Ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için FETÖ evinde kaldığını iddia eden Tuğba A, "ByLock'umda kayıtlı olan Yasemin isimli fen lisesine giden bir öğrenci vardı. Bir de Elif olarak hatırladığım, soyadını hatırlamadığım bir şahıs vardı. Bana ABD'de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben kabul etmedim. ByLock kullanıcı adım Yeşil Deniz'di. Bu kullanıcı adını televizyonda yayınlanan 'Yeşil Deniz' dizisini sevdiğim için kullandım. ByLock içeriklerim doğrudur." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:25
  1. dava
  2. Eskişehir
  3. FETÖ

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