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FETÖ sanığından "silah özel kuvvetçinin enstrümanıdır" savunması

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi- Teşebbüs gecesi Genelkurmay Başkanlığına giden özel kuvvetler personeli eski astsubay Gökhan Çetin, silahsız bir özel kuvvetler personeli olamayacağını, silahın, özel kuvvet personelinin enstrümanı gibi olduğunu söyledi

23 Kasım 2018 Cuma 12:40
FETÖ sanığından "silah özel kuvvetçinin enstrümanıdır" savunması

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli eski astsubay Gökhan Çetin, savunma yapması beklenen görüntüleri izleyemediğini iddia ederek, savunma hazırlamak için 4 ay süre talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaanın Mayıs 2018'de verilmesi, yeterli ve makul sürenin tanındığı, ek süre istediğinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçeleriyle sanık Çetin'in talebini reddetti.

Bunun üzerine esasa ilişkin savunmasını yapacağını belirten Çetin, ifadesinin başında gözaltı sürecinde kötü muamele gördüğünü ileri sürdü.

Çetin, bilirkişi ve idari tahkikat raporlarını da kabul etmeyerek, bunların tarafsız bir şekilde hazırlanmadığını savundu.

Tarafsız bilirkişilerce inceleme yapılmasını isteyen Çetin, daha önce yaptığı savunmasında suç isnat edilmeye çalışılan kamera görüntüleri için "üç maymunu" oynamadığını, gerekli açıklamaları yaptığını ve yalan söylemediğini iddia etti.

Çetin, amirinin verdiği emir üzerine tatbikat gerekçesiyle göreve gittiğini, darbe kastıyla hareket etmediğini savundu.

- "Darbeci değilim"

Darbeci değil, özel kuvvet personeli olduğunu ifade eden Çetin, silahlı olmasıyla ilgili de "Silah özel kuvvetçinin enstrümanı gibidir. Tatbikata silahsız giden bir özel kuvvetçi, sahneye gitarsız çıkan bir müzisyen gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Darbe girişimini önceden bildiğine yönelik iddiaları da reddeden Çetin, bu suçlamaların hayal ürünü olduğunu öne sürdü.

Çetin, 15 Temmuz öncesi ve olay gecesinde darbeye yönelik bir emir almadığını savunarak, emirler doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:40
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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