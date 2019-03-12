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FETÖ sanığından ilginç savunma: “93 aramayı eski kız arkadaşlarım yapmış olabilir”

Eskişehir’de Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen ve tutuksuz olarak yargılanan Abdulkadir S.

12 Mart 2019 Salı 12:17
FETÖ sanığından ilginç savunma: “93 aramayı eski kız arkadaşlarım yapmış olabilir”

Eskişehir’de Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen ve tutuksuz olarak yargılanan Abdulkadir S., ankesörlü telefon konuşmalarına ilişkin yaptığı savunmada, “Ankesörlü telefondan 93 kere eski kız arkadaşlarım aramış olabilir” dedi.


Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davada mesleğinden ihraç edilen Havacı Astsubay Abdulkadir S. ile avukatı hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık, hakkında yapılan suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Sanık Abdulkadir S. savunmasında, "Ankesörlü telefondan 93 kere eski kız arkadaşlarım aramış olabilir. Benim örgütle hiçbir alakam yoktur" cevabına istinaden Mahkeme Başkanı, "Diğer astsubaylar da aynı numaralardan aranmış. Onları da mı kız arkadaşların aramış?" ifadelerini kullandı.


Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir S.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:17
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