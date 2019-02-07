FETÖ sanığına hapis cezası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.Ö, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanık avukatının esas hakkındaki savunması ile MASAK raporunun zapta geçirilmesinin ardından tanık ifadesine geçildi.

Tanık T.E, sanıkla askeri lisede "devre arkadaşı" olduklarını belirterek, "Askeri okulda badim ve yakın arkadaşımdı. Ancak bana FETÖ ile ilgili bir şey anlatmadı. FETÖ'yle ilgili bir faaliyetini bilmiyorum." dedi.

Tanık ifadesinin ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık S.Ö, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Ardışık aramalar nedeniyle yargılanmaktayım. Samimi bir şekilde bildiklerimi anlattım. 15 yaşımda bağımı koparmaya çalıştım ancak hemen olmuyor, süreç gerekiyor. Ancak sonunda bağımı kopardım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkilinin beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

- İddianame



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencisi olduğu Ankara'daki Kara Harp Okulunun KHK ile kapatılması sonucu öğrenimine üniversitede devam eden sanık S.Ö'nün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.