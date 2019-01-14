0553 313 94 23

FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi

FETÖ üyesi olmak suçundan hapis cezası alan eski komiser yardımcısının cezası, örgütün çözülmesine yönelik verdiği bilgiler dolayısıyla 1 yıl 6 ay 22 güne indirilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:38
FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski komiser yardımcısı D.S, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık D.S. ve avukatı katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Melih Uçar dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından sanığa son sözünü sordu.

Sanık D.S. 2002 yılında FETÖ'nün yönlendirmeleriyle Emniyet teşkilatının sınavlarına girdiğini, kazandıktan sonra emniyetin çeşitli birimlerinde çalıştığını anlattı.

Örgütün hücre evlerinde toplantılara katıldığını itiraf eden D.S. "Bu evlerde Gülen'in CD'lerini izler, kitaplarını okurduk. Bu toplantılara iki sivil de gelir, bizlere 'cemaat' hakkında bilgi verirdi." diye konuştu.

D.S, 2008 yılında tayininin Tokat'a çıktığını ancak örgüt mensubu olarak bildiği atama dairesindeki polis müdürünün "Seni Ankara'dan göndermeyelim." dediğini, bunun üzerine Ankara'da kaldığını belirtti.

O tarihten itibaren örgütün birçok toplantısına katıldığını ve bu toplantılara gelen şahısları savcılıkta teşhis ettiğini ileri süren D.S, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini kaydetti.

En son görev yeri olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminde komiser yardımcısı rütbesinde görev yaparken gözaltına alındığını ifade eden D.S, tahliye talebinde bulundu.

Sanık D.S, telefonuna ismini Ömer olarak bildiği kişi tarafından FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock yüklendiğini, programı yüklemesindeki amacının, örgütteki diğer kişilerle daha rahat iletişim sağlamak olduğunu söyledi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütüne üyelik"ten suçlu buldu. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanma talebini yerinde gören mahkeme sanığa, 1 yıl 6 ay 22 güne hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:38
  1. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. eski komiser yardımcısı
  3. Etkin Pişmanlık
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    1. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    2. Bu kadarına pes! Çılgın sürücü,..
    3. Murat Sivrikaya kimdir nerelidir?
    4. Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    5. 'Dünya'da yok' dendi! Üniversite..
    6. Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
    7. Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
    8. Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara..
    9. Kadın taraftarlar sosyal medyada..
    10. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15..
    11. Nükleer tehdidi fark ediyor! Zırhlı..
    12. Akfa Holding'e FETÖ davası
    13. Şanlıurfa'da esnaf kavgası: 6 yaralı
    14. Trudeau’nun kayıp ikizi, Afganistan'da..
    15. EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar..
    16. Ördek avında ölen 2 kardeş toprağa..
    17. Kocaeli'deki cinayet
    18. TESTUD Rusya'ya "çıkarma" yapacak
    19. Seul'de hava kirliliği rekor seviyede
    20. Anadolu Ajansı,D-8'in Global..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!