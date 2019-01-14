FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski komiser yardımcısı D.S, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık D.S. ve avukatı katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Melih Uçar dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından sanığa son sözünü sordu.



Sanık D.S. 2002 yılında FETÖ'nün yönlendirmeleriyle Emniyet teşkilatının sınavlarına girdiğini, kazandıktan sonra emniyetin çeşitli birimlerinde çalıştığını anlattı.



Örgütün hücre evlerinde toplantılara katıldığını itiraf eden D.S. "Bu evlerde Gülen'in CD'lerini izler, kitaplarını okurduk. Bu toplantılara iki sivil de gelir, bizlere 'cemaat' hakkında bilgi verirdi." diye konuştu.



D.S, 2008 yılında tayininin Tokat'a çıktığını ancak örgüt mensubu olarak bildiği atama dairesindeki polis müdürünün "Seni Ankara'dan göndermeyelim." dediğini, bunun üzerine Ankara'da kaldığını belirtti.

O tarihten itibaren örgütün birçok toplantısına katıldığını ve bu toplantılara gelen şahısları savcılıkta teşhis ettiğini ileri süren D.S, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini kaydetti.

En son görev yeri olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminde komiser yardımcısı rütbesinde görev yaparken gözaltına alındığını ifade eden D.S, tahliye talebinde bulundu.



Sanık D.S, telefonuna ismini Ömer olarak bildiği kişi tarafından FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock yüklendiğini, programı yüklemesindeki amacının, örgütteki diğer kişilerle daha rahat iletişim sağlamak olduğunu söyledi.



Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütüne üyelik"ten suçlu buldu. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanma talebini yerinde gören mahkeme sanığa, 1 yıl 6 ay 22 güne hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.