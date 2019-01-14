FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Melih Özarslan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı esasa ilişkin verdiği mütalaasında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen sanığın, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Şifa Üniversitesinde çalıştığını, elde edilen somut deliller ve tanık ifadelerininin de dikkate alınarak, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde talepte bulundu.

Tutuklu bulunduğu Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savunmasını yapan Özarslan, mecbur kaldığı için Şifa Üniversitesinde çalıştığını, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce işten çıkarıldığını iddia ederek, burada çalıştığı için pişman olduğunu belirtti.

Özarslan 8 aydır tutuklu olduğunu vurgulayarak, "Adalete sığınıyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum ettiği Özarslan'ın tahliyesine karar verdi.