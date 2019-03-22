0553 313 94 23

FETÖ sanığı Yılmazer hakkında yakalama kararı

FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22.

22 Mart 2019 Cuma 18:01
FETÖ sanığı Yılmazer hakkında yakalama kararı

FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi.



FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, sanığın yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince itiraz kabul edilerek sanık Mesut Yılmazer hakkında tekrar yakalama kararı verildi.



Diğer yandan bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada sanık Mesut Yılmazer’in FETÖ şüphelisi Ali FuatYılmazer’in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer’in Kütahya nüfusuna kayıtlı olduğu, Ali Fuat Yılmazer’in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dünyaya meydan okuyan bir Türkiye inşa etmemiz lazım"
    1. "Dünyaya meydan okuyan bir Türkiye..
    2. Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda..
    3. Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası başladı
    4. 2 kişinin cinayet zanlısı 16 yıl sonra..
    5. Yüksekten düşen adam yaralandı
    6. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    7. Sarıyer Belediye Başkanı Genç,..
    8. Yeni bordo bereliler yeminlerini etti
    9. Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ..
    10. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 Yaralı
    11. Şehit Hüseyin Koroç için mevlid..
    12. Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı..
    13. Asırlık çınarlara vefa ziyareti
    14. Erdoğan: "Teröristlerin ülkemizde,..
    15. Bordo bereliler yemin etti
    16. Eşini öldürdü, polisi aradı
    17. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    18. Başkan Baran, muhtarlarla veda..
    19. Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları..
    20. Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu
    21. Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı..
    22. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    23. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    24. Lavrov: Yaşananlar ABD'nin amacını..
    25. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    26. Yaşlılar haftasında anlamlı etkinlikler
    27. Başkan Erdoğan Amasya'da konuşuyor
    28. Manisa da partilerin oy oranları 2019,..
    29. Oltu Belediye Başkan adayı Celal..
    30. Denizli beşik gibi sallanıyor! Bir..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev