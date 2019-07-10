FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem imamları"nın davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların talepleri alındı.



Sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre isterken, tahliyelerini de talep etti.



Mahkeme heyeti, yakalamalı sanıkların yakalanmalarının beklenmesine, tanık olarak dinlenilmesi istenilen 32 kişinin daha önceki beyanlarının havuz sisteminden bakılmasına, Kurtarma Grup Komutanlığından giriş ve nöbet kayıtlarının istenilmesine karar verdi.



Tutuklama istenilen sanıklar Şeyhmus Direk ile Timur Ağca’nın mevcut delil durumu nedeniyle tutuklanmalarının reddine karar veren mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi.

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.



Duruşma, 4 Kasım’da Silivri’de görülmek üzere ertelendi.

- Mütalaadan



Mütalaada, sanıklar eski Albay Şeyhmus Direk, eski Binbaşı Hakan Egemen ile mahrem imam olan sanıklar Servet Memiş, Yusuf Baytar, Ahmet Taşçıoğlu, Emrullah Merallı, Önder Yılmaz, Kemal Işıklı, Nihat Mengi ve Sadık Yılmaz’ın ‘’Anayasayı ihlale azmettirme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



Aralarında eski Binbaşılar Zeki Bayer, Murat Çetinkaya, Tahsin İşlekel'in olduğu 34 sanığın da mütalaada, ‘’Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Toplam 45 sanığın da ‘’terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen mütalaada, 7 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına ve tutuksuz sanıklar Şeyhmus Direk ile Timur Ağca’nın da tutuklanması istendi.

