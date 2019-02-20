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FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı dava, sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 26'sı tutuklu 28 sanık ile avukatları katıldı.  

Duruşmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı avukatı da hazır bulundu.    

Duruşma, sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor. 

- İddianameden 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zincirinden kopuk olarak FETÖ'nün mahrem imamlarından talimat aldıkları, darbe girişimi sırasında SAT ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında muhalif olduklarını düşündükleri bazı askerleri derdest etmekle görevlendirildiği belirtiliyor. 

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi harekete geçen sanıkların, darbenin başarısız olması nedeniyle eylemlerini tamamlayamadıkları anlatılan iddianamede, sanıkların bu aşamadan sonra da kendilerini gizlemeye çalıştıkları kaydediliyor. 

İddianamede, sanıklardan Su Altı Savunma (SAS) komandosu E.T'nin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve Deniz Kuvvetleri yapılanmasının sözde mahrem imamlarından olan sanık Enes Hozan'a bağlı olduğunu itiraf ettiği aktarılıyor.    

İddianamede 51 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.  

Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sanığın, ayrıca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan SAS komandosu E.T'nin de aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.  

- Kaybolan silahlar Ümraniye'de bulundu  

İddianamede, darbe girişimi sonrası SAT Komutanlığına ait 2'si uzun namlulu olmak üzere 4 silah ile bunlara ait mühimmatlar, SAT komandolarının kullandığı çok sayıda şişme can yeleği ve çelik yelekler de dahil birçok malzemenin kaybolduğu belirtiliyor.  

İhbar üzerine Ümraniye'de bir apartmanın bodrumunda bulunan silah ve mühimmatların bu iddianamenin sanıkları arasında yer alan tutuklu SAS komandosu Astsubay Levent Özcan'a ait olduğu, Özcan'ın da bu apartmanda ikamet ettiği kaydediliyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
  1. FETÖ
  2. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. SAT
  4. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi

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