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FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam ediliyor- Mahkeme heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:08
FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 33'ü tutuklu 35 sanıkla avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da hazır bulundu.

Dosyaya giren evrakın okunmasıyla başlayan duruşmada, mahkeme başkanı, bir önceki celsede sanık savunmalarının alınma işleminin tamamlandığını belirterek, müşteki avukatlarına söz verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı ise davaya katılma talebinde bulundu.

Ara karar oluşturan mahkeme heyeti, sanıkların "anayasayı ihlal" ve "FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliği" gibi suçlardan cezalandırılmalarının istendiğini, bu suçlar uyarınca bakanlığın davaya katılmaya hak ve yetkisi bulunmadığını kaydetti. Ancak bir sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçunun isnat edildiğini belirten heyet, bu suç bakımından zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle bakanlığın davaya katılma talebini kabul etti.

Devam eden duruşmada, sanıkların HTS kayıtlarına ilişkin beklenen bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaşmadığını dile getiren mahkeme heyeti, daha önceki celselerde çağrılan tanıkların beyanlarının alınacağını ifade etti.

Duruşma tanıkların dinlenilmesiyle sürüyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zincirinden kopuk olarak FETÖ'nün mahrem imamlarından talimat aldıkları, darbe girişimi sırasında SAT ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında muhalif olduklarını düşündükleri bazı askerleri derdest etmekle görevlendirildiği belirtiliyor.

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi harekete geçen sanıkların darbenin başarısız olması nedeniyle eylemlerini tamamlayamadıkları anlatılan iddianamede, sanıkların bu aşamadan sonra da kendilerini gizlemeye çalıştıkları kaydediliyor.

İddianamede sanıklardan Su Altı Savunma (SAS) komandosu E.T'nin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve Deniz Kuvvetleri yapılanmasının sözde mahrem imamlarından olan sanık Enes Hozan'a bağlı olduğunu itiraf ettiği aktarılıyor.

İddianamede 51 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sanığın ayrıca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan SAS komandosu E.T'nin de aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

- Kaybolan silahlar Ümraniye'de bulundu

İddianamede, darbe girişimi sonrası SAT Komutanlığına ait 2'si uzun namlulu olmak üzere 4 silah ile bu silahlara ait mühimmatlar, SAT komandolarının kullandığı çok sayıda şişme can yeleği ve çelik yelekler de dahil birçok malzemenin kaybolduğu belirtiliyor.

İhbar üzerine Ümraniye'de bir apartmanın bodrumunda bulunan silah ve mühimmatların bu iddianamenin sanıkları arasında yer alan tutuklu SAS komandosu Astsubay Levent Özcan'a ait olduğu, Özcan'ın da bu apartmanda ikamet ettiği kaydediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:08
  1. darbe girişimi
  2. Duruşma
  3. FETÖ
  4. SAT

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