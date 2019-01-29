FETÖ sanığı mühendise hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan mühendise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi29 Ocak 2019 Salı 18:32
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan mühendise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.Ş. ile avukatı katıldı.
Sanık S.Ş. savunmasında, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, ByLock kullandığı yönündeki raporların çelişkili olduğunu savundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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