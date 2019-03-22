FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi. IHAAW175032-ASA/22-03-2019- FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22.

IHAAW175032-ASA/22-03-2019- FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi.22.03.2019 17:50:32TSINNNN

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