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FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:32
FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imamları" arasında yer alan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Said Mantaş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Mantaş, savunmasında, "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Mantaş, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Cevdet kod adını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınıp sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Said Mantaş'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:32
  1. FETÖ/PDY terör örgütü
  2. hapis cezası
  3. hüküm
  4. karar

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