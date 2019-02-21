FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddia edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Salcan ve avukatı katıldı. Salcan, savunmasında, "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirterek ''Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u ve diğer programları kullanmadım. Kimseye sohbet toplantısı yapmadım. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı. Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti, sanık Salcan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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