FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan iş adamına 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Fazıl Karaçizmeli ile avukatı katıldı. Karaçizmeli, savunmasında, örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını, suçsuz olduğunu öne sürdü. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde aktif olarak görev aldığının, gerek deliller gerekse tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Karaçizmeli'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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