FETÖ sanığı iş adamı hakim karşısında

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan iş adamı hakim karşısında çıktı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlamaları yöneltilen iş adamı Mehmet Ali Sarı ve avukatı katıldı.

İddianamede yer alan suçlamalar okunan sanık Sarı, savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmak istediğini söyledi.

Restoran zincirinin ve birçok çalışanının olduğunu, kendi dedelerinin eskiden beri devlet hizmetinde çalıştığını anlatan Sarı, FETÖ terörist yapıya üye olmasının mümkün olamayacağını ileri sürdü.

Kendisine ait 11 restoranın ve 380 çalışanının bulunduğunu belirten Sarı, "O dönem cemaat olarak bilenen yapı 2013 yılında restoranımda sohbet toplantıları yaptı. Bazen dini konularda ve kurban kesimiyle alakalı toplantılar düzenlendi. Restoranıma geldiklerinde nezaketen yanlarına oturdum. 17-25 Aralık'tan sonra bu yapıyı terk ettim. FETÖ’yü finans eden iş adamlarından olmadım." diye konuştu.

Beraatını talep eden Sarı, ceza verilecekse de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.



Duruşmada, O.P, M.C. ve H.K. tanık olarak dinlenildi.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.