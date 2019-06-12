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FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl hapis cezası

Antalya’da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:00
FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl hapis cezası

Antalya’da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, 15 Nisan 2016’da derslerde ’Yakında iç savaş çıkacak, silahlanın’ diyerek halkı isyana teşvik ettiği ve boşandığı eşinin de FETÖ üyesi olduğunu iddiasıyla ’terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı.


Kanbur, ardından YÖK tarafından meslekten ihraç edilirken, yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 sene önce 50 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmaya Kanbur ve avukatları katıldı.


Son sözü sorulan sanık Mehmet Nihat Kanbur, “Benim masumiyetimi koruyacak tek makam sizsiniz. Masumiyetimin korunmasını talep ediyorum” dedi. Kanbur’a ‘Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Sanık avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:00
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