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FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi

FETÖ üyeliğinden tutukluyken itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal'a, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:07
FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutukluyken itirafçı olan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. İlhami Dal hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal, SEGBİS ile bağlandı.

Tutuksuz yargılanan İlhami Dal, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek örgütle ilgili bildiklerini daha önceki duruşmalarda anlattı ve FETÖ üyesi yüksek yargıçların yargılandığı davalarda tanık olarak beyanları alındı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Dal, beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın, etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı, faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza, 3/4 oranındaki indirimle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim yapıldı ve ceza 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince Dal hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:07
  1. FETÖ
  2. İlhami Dal
  3. YARGITAY
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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