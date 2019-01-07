FETÖ sanığı eski yarbaya hapis cezası

FETÖ sanığı eski yarbaya hapis cezası07 Ocak 2019 Pazartesi 18:29
ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski yarbay sanığa 7 yıl 6 yıl hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Bayrakdar ve avukatı katıldı.
Bayrakdar, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Ben operasyonel hat diye tabir edilen başkasının adına kayıtlı telefon hattı kullanmadım.'' ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.
Mahkeme heyeti, sanık Bayrakdar'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.
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