0553 313 94 23

FETÖ sanığı eski vali yardımcısının yargılandığı davada karar

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski Mersin vali yardımcısı tutuksuz sanığın beraatine karar verildi

06 Aralık 2018 Perşembe 15:58
FETÖ sanığı eski vali yardımcısının yargılandığı davada karar

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan eski Mersin vali yardımcısı E.S.K'nın beraatine karar verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.S.K. ve avukatı katıldı.

Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek söz hakkı verilen sanık E.S.K, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve buna ilişkin önceki aşamalarda detaylı savunma yaptığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin değerlendirmesinde sanığın "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık E.S.K'nın "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:58
  1. beraat kararı
  2. eski mersin vali yardımcısı
  3. FETÖ/PDY davası
  4. tutuksuz sanık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı infazı anlattı
    1. Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı..
    2. "Fenerbahçe varsa umut vardır"
    3. CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan..
    4. PFDK'den Galatasaray ve Metin..
    5. Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
    6. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    7. Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı
    8. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    9. Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da..
    10. Ülgür Gökhan kimdir nerelidir?
    11. Eski Vali Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis
    12. Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi
    13. Arabada FETÖ videosu izleyen..
    14. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput,..
    15. CHP Çanakkale belediye başkan adayı..
    16. Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele..
    17. Irak'ta 100 polise "insan kaçakçılığı"..
    18. CHP-İYİ Parti ittifakında flaş..
    19. İHA pilotu aranıyor! Selçuk Bayraktar..
    20. CHP Bilecik belediye başkan adayı kim?
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı