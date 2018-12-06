FETÖ sanığı eski vali yardımcısının yargılandığı davada karar

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan eski Mersin vali yardımcısı E.S.K'nın beraatine karar verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.S.K. ve avukatı katıldı.

Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek söz hakkı verilen sanık E.S.K, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve buna ilişkin önceki aşamalarda detaylı savunma yaptığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin değerlendirmesinde sanığın "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık E.S.K'nın "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.