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FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

Adana'da terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski üsteğmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullatif Sofuoğlu ve avukatı katıldı.

Sofuoğlu savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Sofuoğlu, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullatif Sofuoğlu'nu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
  1. Adana
  2. ardışık arama
  3. FETÖ/PDY davası
  4. hapis cezası

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