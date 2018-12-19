FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı davada karar

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski emniyet mensubu 3'ü firari 5'i tutuklu 37 sanıktan 22'si 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şeref Şahin, Hasan Şahin, Halil Dağ, İsmail Bilgin ile tutuksuz sanık eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Aytaç Akyol ise mahkemeye bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını belirterek, tahliye ya da beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A'nın da olduğu 29 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması, 8 sanığın beraatine karar verilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklu sanıklar Halil Dağ, Aytaç Akyol ve İsmail Bilgin'i 7'şer yıl 6'şar ay, sanıklar Şeref Şahin ve Hasan Şahin'i 6'şar yıl 3'er ay, diğer 17 sanığın ise 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, aralarında eski İl Emniyet Müdürü M.A'nın da olduğu 14 sanığın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanıklar Hasan Şahin ve Şeref Şahin'in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine, hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri bulunan Mehmet Karabörk'ün ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.