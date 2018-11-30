FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A'nın da olduğu eski emniyet mensubu rütbeli 3'ü firari 6'si tutuklu 37 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şeref Şahin, Hasan Şahin, İsmail Bilgin ile tutuksuz sanık eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Aytaç Akyol, Halil Dağ ve Murat Bayram ise mahkemeye bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet Savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A'nın da olduğu 29 sanığın üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması, 8 sanığın ise 'delil yetersizliğinden' beraatine karar verilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Murat Bayram'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar vererek, sanıkların esasa ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.