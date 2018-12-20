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FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan, biri emekli 3'ü daha önce meslekten ihraç edilmiş 4 polis memurundan 3'üne, 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi

20 Aralık 2018 Perşembe 16:21
FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, biri emekli 3'ü daha önce meslekten ihraç edilmiş 4 polis memurundan 3'ü, 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, daha önce meslekten ihraç edilen polis memurları tutuksuz sanıklar Mehmet T, Cihan T. ve H.B.B. ile emekli polis Cebrail P. ve avukatları hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede kodlu olarak yer verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün sohbetlerine katıldıklarına yönelik tanık beyanlarını kabul etmeyen sanıklar, terör örgütü üyeliği suçlamasını reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet T. ve Cihan T'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis, Cebrail P'ye ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık H.B.B'nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte tavır koyduğu gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:21
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